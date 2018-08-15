З'явилося відео з весілля Поклонської: "запалювала" під хіт Ротару

Поклонська відсвяткувала весілля у сербському ресторані.

Депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська відсвяткувала весілля в елітному сербському ресторані в селищі Берегове поблизу окупованої Ялти.

Відео із заходу опублікувало видання Daily Storm. На святі у молодят, за інформацією журналістів, були присутні 32 людини.

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Чому молодята зупинили свій вибір саме на цьому закладі — незрозуміло, але варто зазначити, що на одній зі стін ресторану висить колаж з безлічі фотографій російського президента Володимира Путіна.

"Хто з гостей був — назвати не можу, це таємниця, але всього було 32 людини і троє дітей... Головне, що наречена задоволена, начебто наречений теж", - заявив власник і шеф-кухар ресторану.

У розпорядженні редакції опинилося невелике відео з весілля, на якому видно, що поки наречена разом з дитиною і подругами танцювала під хіт Софії Ротару "Хуторянка", наречений щось обговорював зі своїм другом за столом.

Нагадаємо, 13 серпня стало відомо, що в окупованому Криму пройшло одруження заступника голови комітету Держдуми з безпеки і протидії корупції Наталії Поклонської та керівника апарату уповноваженого з прав людини Івана Соловйова.