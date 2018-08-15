"Може в будь-який момент обвалитися": в Україні нарахували 9 тисяч аварійних мостів

На думку колишнього заступника міністра інфраструктури, терміновий ремонт потрібен мосту Метро і мосту Патона в Києві.

Екс-перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер заявив, що в Україні в аварійному стані знаходяться близько 9 тис. мостів, в будь-який момент може щось обвалитися.

Про це повідомляє "112 Україна". Однак, на його думку, поки не трапиться реального обвалення мосту з жертвами, звертати увагу на стан мостів не будуть.

"В Україні всього близько 16 тис. мостів, з яких в аварійному стані перебуває 9 тис., все це висить у повітрі, суміш бетону і металу, може в будь-який момент обвалитися. На жаль, це величезна проблема, на яку ми починаємо звертати увагу тільки коли щось десь падає...Кожен день десь щось може впасти, і ця проблема залишається до тих пір, поки на вирішення цієї проблеми немає грошей. А гроші можуть братися з місцевих бюджетів, з бюджету "Укравтодору", з центрального бюджету цільовими ресурсами. Але я, на жаль, повинен констатувати, що поки десь реально не впаде і не буде жертв, особливої уваги на це звертатися не буде. Те, що зараз відбувається – це тимчасовий сплеск уваги до це теми. Після цього це потім згасне", - сказав він.

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"Якщо ми говоримо про великі мости, наприклад, як у Києві через Дніпро, то капітальний ремонт може коштувати близько 1 млрд грн. Цю цифру не потрібно множити на 9 тис. мостів, тому що є невеликі мости, вони вимагають значно менших інвестицій, щоб привести їх в порядок. Але це має бути постійний потік грошей, щорічний, щоб мости містилися. Я підозрюю, що якщо ми візьмемо хоча б на кожен міст, який з 9 тис., по 200 млн, то це буде величезна сума, на яку потрібно відремонтувати мости в Україну", - додав Шульмейстер.

На питання про те, які мости потребують термінового ремонту, Шульмейстер назвав міст Метро, який "через 4 роки буде аварійним", і міст Патона, який "в кращому стані, але теж вимагає уваги".

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня на півночі Італії в місті Генуя сталося обвалення магістрального мосту Моранді, довжина якого перевищує 1 кілометр, висота - 90 метрів.

Міст був побудований в 1960-х роках на заході від центру Генуї. Причиною обвалення могло стати ослаблення несучих конструкцій. Станом на 15 серпня підтверджено 38 загиблих, серед них троє дітей 8-ми, 12-ти і 13-ти років.