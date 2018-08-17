На мирній землі й під обстрілами на Донбасі: у Нацгвардії показали серію зворушливих роликів про будні бійців (відео)

У відео можна побачити, як військові НГУ допомагають населенню не лише на Донбасі.

Мінінформполітики спільно з Нацгвардією зняли цикл соціальних відеороликів "Підтримка - це крок у майбутнє". У роликах розповідається про військовослужбовців Національної гвардії, їхню допомогу населенню як у зоні конфлікту на сході держави, так і в інших містах України. Варто зазначити, що відео створені на основі реальних подій.

Як повідомляв УНІАН, День Нацгвардії України щороку відзначається 26 березня. Читайте такожНацгвардія отримала півтисячі американських гранатометів (фото) Свято було засновано 18 березня 2015 року указом президента, «враховуючи значення і роль Національної гвардії України у виконанні завдань із забезпечення державної безпеки і оборони держави, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку».

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