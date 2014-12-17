У Держреєстрі відмовилися реєструвати портал сексменшин, бо не знають, що таке ЛГБТ

Таку аргументацію під час засідання в Окружному адміністративному суді надала представник Державної реєстраційної служби, повідомляє Радіо Свобода.

«Реєструючому органу незрозуміло, що він реєструє. Тому ми продовжили експертизу, бо позивач не конкретизував абревіатуру, а Укрдержреєстр не уповноважений їх тлумачити на свій розсуд. Це не дискримінація цього ресурсу», – пояснила вона позицію установи.

Раніше виконавчий директор ВБО «Точка опори», правозахисник, ЛГБТ-активіст Богдан Глоба подав до суду на Державну реєстраційну службу України через затягування реєстрації «Національного ЛГБТ-порталу України» як офіційного ЗМІ.

Читайте такожУ Донецьку терористи вчинили наліт на гей-клуб - ЛГБТ-порталВін стверджує, що у Держреєстрі порушили норму про 7-денний термін, під час якого розглядається заява на реєстрацію. Після закінчення цього строку установа повинна була надати аргументовану відмову або ж зареєструвати портал. Натомість Держреєстр звернувся до Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі з проханням встановити, чи шкодить суспільству цей ресурс.

«Насправді мотив інший, адже вони подали документи до Національної комісії з питань моралі і хочуть отримати негативний висновок на те, чи моральна діяльність «Національного ЛГБТ-порталу» в Україні, а потім на підставі цього відмовити нам у реєстрації», – каже активіст.

Окружний адміністративний суд Києва продовжить розгляд справи 21 січня.

Тим часом в Україні вже зареєстровано щонайменше шість організацій з абревіатурою «ЛГБТ» у назві.