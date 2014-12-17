Собівартість біометричних паспортів в Україні буде вищою, ніж в країнах ЄС - експерт

Про це він сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід + Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійної служби новин каналу «1+1».

Експерт відзначив, що є оптимістом, і що Україна отримає від ЄС безвізовий режим. У зв`язку з цим він висловив думку, що питання полягає в тому, ”скільки ми за це заплатимо”.

За його словами, основним фактором є біометричні паспорти.

”І тут наша люба влада не змогла обійтися без корупції, а це вже корупція уряду Яценюка”, - сказав Лациба, посилаючись на дані місії, яка аналізує прогрес України у питанні лібералізації візового режиму з ЄС.

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”Місія Європейського Союзу була, і вони порахували, що українці будуть мати найдорожчий закордонний паспорт. Оця картка, собівартість її виробництва буде більш як 550 гривень... У Європі, якщо порахувати, в середньому це 300-350 гривень”, - додав він.

Експерт також наголосив, що якість українського біометричного паспорту низька, ”тобто не всі ступені захисту будуть”.

Як повідомляв УНІАН, українці з біометричними паспортами зможуть їздити в ЄС без віз з 2015 року.

За даними Держаної міграційної служби, біометричний паспорт, який можна отримати із 1 січня 2015 року, коштуватиме майже 15 євро. Виготовлятимуть біометричний паспорт 20 днів.