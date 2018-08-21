Готуй сани влітку: стало відомо, який вигляд матиме різдвяне містечко-2019 в Києві

У цьому році головною темою різдвяного містечка у Києві буде "Північне сяйво".

У цьому році темою головного різдвяного містечка країни у Києві буде "Північне сяйво".

Про це повідомляється на сторінці у Facebook проекту Folk Ukraine, який вже третій рік займається організацією новорічного містечка в столиці.

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Засновник проекту Ігор Добруцький розповів, що цього року ярмарок буде одночасно проходити на Софійській площі, Володимирському проїзді, Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного, повідомляє 44.ua.

"Темою головної ялинки буде північне сяйво, а новорічне містечко буде оформление в стилі картин української художниці Марії Примаченко. У наступному році їй 110 років з дня народження. Тому ми вирішили присвятити художниці все оформлення, світлові фігури, а також іграшки на ялинці", - сказав Добруцький.

На проведення новорічних свят на всіх локаціях планують знайти близько 37 мільйонів спонсорських гривень.

Як повідомляв УНІАН, торік новорічне містечко в Києві було "неоновим". Головною прикрасою стала ялинка висотою 30 метрів, прикрашена метровими ліхтарями.