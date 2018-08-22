Нацполіція розслідує фінансові махінації у Федерації самбо

З проханням посприяти об'єктивному розслідуванню правопорушень звернулися керівники 11 регіональних федерацій самбо, чотири заслужених тренери України, а також чемпіон Європи Руслан Задворний.

Національна поліція розслідує факти подвійного фінансування поїздок, організованих Національною федерацією самбо України (НФСУ), а також виділення коштів на фіктивні збори.

Відповідну заяву в правоохоронні органи подав голова Соціалістичної партії Ілля Кива, повідомляє прес-служба СПУ на офіційному сайті.

«У 2015 році поїздка спортсменки Ганни Антікало на Чемпіонат Європи в сербське місто Нові Сад була профінансована Миколаївської обласною федерацією самбо. Однак НФСУ отримала також фінансування на неї від Міністерства молоді та спорту. Аналогічна ситуація склалася з поїздкою на Чемпіонат світу в Болгарію спортсмена Романа Братченко — її також профінансувала Миколаївська обласна федерація, а гроші від Міністерства молоді та спорту осіли в НСФУ. А також — при підготовці до Чемпіонату світу-2015 Ризі і Чемпіонату Європи-2017», — зазначив Кива.

Ілля Кива також заявив про численні випадки фіктивних відряджень тренерів і суддів на збори і міжнародні змагання.

«Тренер Сергій Логвиненко, що нібито працював на зборах з підготовки самбістів до Чемпіонату світу 2016 року, у зазначений час перебував на окупованій території. А інший тренер — Євген Тешер — на момент їх проведення вже трагічно загинув. При цьому під виглядом тренерів, за бюджетні кошти на міжнародні змагання відправляли суддів, а самі тренери були змушені їхати туди за власний рахунок», — підкреслив глава СПУ.

З проханням посприяти об'єктивному розслідуванню зазначених правопорушень до глави СПУ звернулися керівники 11 регіональних федерацій самбо, чотири заслужених тренери України, а також чемпіон Європи Руслан Задворний. Вони переконані, що головним винуватцем фінансових махінацій є глава НФСУ Вадим Рогач. Вони також звертають увагу на те, що В.Рогач неодноразово замінював в офіційних документах прізвища справжніх тренерів на своє. В результаті грошові премії за високі місця на змаганнях отримували не тренери, а сам Рогач.