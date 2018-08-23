Сьогодні в Україні відзначається День державного прапора (відео)

Синьо-жовтий стяг став для українців чимось більшим, ніж просто символ.

23 серпня уже 14 років поспіль Україна святкує День державного прапора.

Статус офіційного прапора України синьо-жовтий стяг отримав 18 вересня 1991 року. З цього дня під державним прапором зустрічають іноземних гостей, приймають присягу військовослужбовці, працюють посольства України у всьому світі.

23 серпня по всій країні проводиться офіційна церемонія підняття державного прапора. На будинках, підприємствах, державних установах та організаціях вивішують синьо-жовтий стяг. За національний прапор неодноразово точилися бої, гинули українські воїни.

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Синьо-жовтий прапор багато разів ставав рекордсменом. Найдовший прапор України було піднято на Говерлу. Він мав довжину 110 метрів та ширину 5 метрів. Найбільший прапор України з живих квітів площею 15 тисяч кв.м з'явився у 2016 році в музеї Пирогово під Києвом. Найбільший рухомий прапор створили у Черкасах. У синьо-жовтому ланцюгу взяли участь понад 500 велосипедистів.

Нагадаємо, на загальнодержавному рівні свято встановлено указом президента Леоніда Кучми від 23.08.2004 року. Раніше День Державного Прапора святкувався тільки в Києві на муніципальному рівні. Столиця відзначала це свято 24 липня. Саме цього дня у 1990 році синьо-жовтий прапор було піднято над Київською мерією.

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Офіційно вважається, що 23 серпня, після провалу путчу в Москві — група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор до сесійної зали Верховної Ради. Цей прапор, як реліквія, урочисто зберігається під склом в музеї ВРУ. Наступного дня Україна проголосила незалежність.