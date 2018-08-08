У справі Гандзюк говориться, що на неї напали на замовлення представників правоохоронних та держорганів

Справу було передано СБУ 7 серпня.

У справі щодо нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, яку Генеральна прокуратура передала Службі безпеки України, говориться про те, що замах на неї здійснено на замовлення представників правоохоронних та державних органів.

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Відповідний фрагмент документу опублікував у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко.

В документі зазначається, що провадження відкрито "за фактом закінченого замаху на умисне вбивство з особливою жорстокістю Гандзюк. К.В., що здійснено на замовлення працівників правоохоронних та державних органів, за сприяння сепаратистських організацій на території півдня України, з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки на півдні держави".

Справу було передано СБУ 7 серпня.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня стався напад на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк. Біля під'їзду її будинку невстановлений чоловік облив її кислотою.

Жінку з хімічним опіком більше 30% тіла госпіталізували до відділення реанімації Херсонської обласної клінічної лікарні. Її стан лікарі оцінили як тяжкий. 1 серпня постраждалу привезли до Київського опікового центру.

Поліція кваліфікувала напад на співробітницю міськради Херсона як замах на вбивство.