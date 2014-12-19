Бойовики в Донецьку об'єднуються «під юрисдикцією» Захарченко - Тимчук
08:32, 19 грудня 2014Суспільство
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Місцеві бойовики, які раніше не підпорядковувалися «ДНР», покидають Донецьк.
REUTERS
Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук у своєму Facebook.
«У Петровському районі Донецька, після істотного нарощування у ньому чисельності «легітимних бойовиків» «ДНР» (підлеглих керівництва терористів на чолі з Захарченко), спостерігається різке зниження активності інших бандформувань», - пише Тимчук.
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За його словами, місцеві бойовики, які раніше не підпорядковувалися «ДНР», або переходять в терористичні групи «під юрисдикцією» Захарченко, або покидають Донецьк.
Підрозділи російських «козаків», які раніше діяли в даному районі міста, висунулися в бік Шахтарська.
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