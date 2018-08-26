Підпал виноградників під Одесою: французький винороб звинуватив поліцію в брехні

Він також закликав ЄС і ЄБРР «перестати давати гроші країні, яка поводить себе нечесно».

Французький винороб Крістоф Лакарен, який раніше заявив про підпал своїх виноградників в Одеській області, звинуватив правоохоронців у брехні і співробітництві з рейдерами землі.

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Коментуючи в Facebook заяву поліції про те, що його виноградники нібито не постраждали, підприємець звернувся до президента України.

«В черговий раз бессарабська поліція говорить неправду! Президент Порошенко,як довго буде надаватися підтримка бессарабській поліції,яка діє разом з бессарабськими рейдерами землі?», - висловився Лакарен.

Він також запросив президента, губернатора Одеської області, голову району, журналістів і активістів, щоб вони самі перевірили, «хто говорить правду».

«І я прошу Посла Євросоюзу Huges Mingarelli і головного директора [Європейського банку реконструкції та розвитку] Francis Malige перестати давати гроші країні,яка поводить себе нечесно і неправдиво щодо іноземних інвесторів в Україні», - заявив Лакарен.

Як повідомляв УНІАН, французький винороб Крістоф Лакарен заявив про підпал його виноградників в Одеській області.

В управлінні поліції Одеської області заявили, що оглянули місце пожежі на виноградниках Крістофа Лакарена і не виявили сторонніх предметів, пально-мастильних або легкозаймистих речовин.

Також правоохоронці зауважили, що кущі винограду "не ушкоджені".