Поліція не побачила слідів підпалу виноградників французького винороба на Одещині

Також правоохоронці зазначили, що кущі винограду "не пошкоджені".

В управлінні поліції Одеської області заявили, що оглянули місце пожежі на виноградниках Крістофа Лакарена і не виявили сторонніх предметів, паливно-мастильних або легкозаймистих речовин.

Про це йдеться у повідомленні поліції, оприлюдненому на сайті облуправління.

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"25 серпня до Білгород-Дністровського відділу поліції звернувся житель с.Шабо із заявою про те, напередодні ввечері невідомі нібито підпалили його виноградник. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Під час огляду встановлено, що територія, на якій сталася пожежа, перебуває за межами населеного пункту, зовні схожа на покинуті виноградники та поросла сухою травою, яка в деяких місцях вигоріла", - йдеться в повідомленні.

Також правоохоронці зазначили, що кущі винограду "не пошкоджені".

"Подію зареєстровано у встановленому законом порядку. Триває перевірка", - зазначили у Нацполіції.

Як повідомляв УНІАН, французький винороб Крістоф Лакарен заявив про підпал його виноградників в Одеській області.