На Волині затримано чоловіка, який намагався вивезти двох секс-працівниць до Польщі

Жителя регіону затримано сьогодні, 7 серпня, в пункті пропуску «Ягодин» Волинської митниці.

У Волинській області правоохоронці затримали чоловіка, який намагався вивезти двох жінок в Польщу для подальшої сексуальної експлуатації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Волині, жителя регіону затримано сьогодні, 7 серпня, в пункті пропуску «Ягодин» Волинської митниці.

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Чоловік намагався вивезти на територію Республіки Польщі двох громадянок України для їх подальшої сексуальної експлуатації.

Тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання про оголошення чоловікові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального Кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі та Харкові викрили велику мережу секс-робітниць, до діяльності якої були причетні правоохоронці.