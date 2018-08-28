Співачка Дуа Ліпа вразила прозорою сукнею з глибоким декольте (фото)
12:40, 28 серпня 2018Суспільство
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Співачка виступила в одному з нічних клубів на дні народженні свого друга.
Нещодавно співачка Дуа Ліпа святкувала свій день народження і хвалилася перед своїми фанатами в Instagram фотографії в купальнику.
А потім вирушила на Ібіцу, де виступила в одному з нічних клубів на дні народження свого друга.
Образ вийшов дуже відвертим, але Ліпа нітрохи не соромилася так позувати перед камерами. Артистка в прекрасній фізичній формі.
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