Співачка Дуа Ліпа вразила прозорою сукнею з глибоким декольте (фото)

Співачка виступила в одному з нічних клубів на дні народженні свого друга.

Нещодавно співачка Дуа Ліпа святкувала свій день народження і хвалилася перед своїми фанатами в Instagram фотографії в купальнику.

А потім вирушила на Ібіцу, де виступила в одному з нічних клубів на дні народження свого друга.

Образ вийшов дуже відвертим, але Ліпа нітрохи не соромилася так позувати перед камерами. Артистка в прекрасній фізичній формі.