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Співачка Дуа Ліпа вразила прозорою сукнею з глибоким декольте (фото)

12:40, 28 серпня 2018
Суспільство
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А потім вирушила на Ібіцу, де виступила в одному з нічних клубів на дні народження свого друга.

Образ вийшов дуже відвертим, але Ліпа нітрохи не соромилася так позувати перед камерами. Артистка в прекрасній фізичній формі.

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Теги: #співачка