"Азов" та загони тероборони цілодобово чергують на блокпостах в зоні АТО (фоторепортаж)

У мережі з'явилися фотографії, як бійці полку “Азов” спільно із загонами територіальної оборони цілодобово чергують на блокпостах, незважаючи на погодні негоди.

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"Тоді, коли більшості українців хочеться лягти під теплу ковдру і, попиваючи гарячого чаю, дивитися не надто інтелектуальні шоу по телевізору, ці хлопці мріють про одне, - аби терористи не дійшли до наших з вами домівок", - йдеться у повідомленні полку на сторінці у Facebook.