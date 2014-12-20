"Азов" та загони тероборони цілодобово чергують на блокпостах в зоні АТО (фоторепортаж)
08:45, 20 грудня 2014Суспільство
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Українські бійці тримають варту у будь-яку погоду.
"Азов" на блокпості / facebook.com/azov.batalion
У мережі з'явилися фотографії, як бійці полку “Азов” спільно із загонами територіальної оборони цілодобово чергують на блокпостах, незважаючи на погодні негоди.
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"Тоді, коли більшості українців хочеться лягти під теплу ковдру і, попиваючи гарячого чаю, дивитися не надто інтелектуальні шоу по телевізору, ці хлопці мріють про одне, - аби терористи не дійшли до наших з вами домівок", - йдеться у повідомленні полку на сторінці у Facebook.
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