Харківська поліція встановлює місцезнаходження нарколога Федірко, яка оглядала Зайцеву

Документи до харківської поліції про привід Федірко на судове засідання надійшли через кілька днів після рішення Київського райсуду Харкова.

Харківська поліція встановлює місцезнаходження свідка, лікаря-нарколога Олени Федірко, яка після резонансної дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Сумській першою оглядала підозрювану – водія автомобіля «Лексус» Олену Зайцеву.

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Як уточнили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області, документи до харківської поліції про привід Федірко на судове засідання надійшли через кілька днів після рішення Київського райсуду Харкова.

«Зараз це рішення знаходиться на виконанні. Про результати буде повідомлено на найближчому судовому засіданні», - зазначили у поліції.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше лікар-нарколог Олена Федірко, яка першою проводила огляд Зайцевої після аварії, зникла.

7 серпня Київський райсуд Харкова дозволив розшукати Федірко. Наступне засідання суду призначене на 11 вересня.