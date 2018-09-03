Порошенко пропонує перейменувати вулицю Івана Кудрі у Києві на честь сенатора Джона Маккейна

Фракція "Народний фронт" також виступила з ініціативою назвати одну з центральних вулиць столиці на честь сенатора Маккейна.

Президент України Петро Порошенко пропонує перейменувати вулицю Івана Кудрі у Києві на честь сенатора США Джона Маккейна, який пішов з життя 25 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту повідомила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

«Президент звертається і просить фракції парламенту підтримати його звернення до міської ради Києва про перейменування вулиці Івана Кудрі – терориста, чекіста оперативника, який діяв проти українського національно-визвольного руху, – на ім’я сенатора Джона Маккейна», - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, раніше фракція «Народний фронт» виступила з ініціативою назвати одну з центральних вулиць Києва на честь сенатора Маккейна.

Сенатор від Республіканської партії США Маккейн помер 25 серпня в результаті онкологічного захворювання. Маккейна поховали в Аннаполісі (штаті Меріленд) на території Військово-морської академії США, яку він закінчив.