У Харкові через снаряд часів Другої світової війни зі школи евакуювали 555 людей

Працівники вибухотехнічного управління харківської поліції вилучили небезпечну знахідку та вивезли її для подальшого знищення за межі міста.

У Харкові через виявлений снаряд часів Другої світової війни зі школи евакуювали 555 людей.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області, інформація про подію надійшла до Московського відділу поліції 3 вересня близько 9:55.

За відомостями поліції, снаряд часів Другої світової війни калібру 45 мм був виявлений на вулиці Тюрінській.

Працівники поліції евакуювали з місця події 555 громадян, в тому числі 235 учнів.

Працівники вибухотехнічного управління харківської поліції вилучили небезпечну знахідку та вивезли її для подальшого знищення за межі міста.

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Московського відділу поліції. Зараз поліцейські встановлюють, за яких обставин снаряд потрапив на пришкільну територію.