На Миколаївщині знищили 119 боєприпасів часів минулих війн

На Миколаївщині рятувальники знищили 119 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

Групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення знищено 119 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

Читайте такожУ Балаклії сапери знешкодили понад 5,6 тисяч вибухонебезпечних предметів – Міноборони

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області 27 червня гранати, міна та снаряди були знешкоджені контрольованим підривом.

"Частину боєприпасів виявлено чоловіком під час пошуку металобрухту на відкритій території в селі Шевченкове Новобузького району області. Також, піротехнічним підрозділом на виконання річного Плану організації виконання завдань з розвідки і розмінування місцевості Миколаївської області обстежено 600 кв.м територій поблизу с. Шевченкове та додатково виявлено вибухонебезпечні предмети різних калібрів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, знайдено і знешкоджено 102 гранати М-14, протитанкову міну ТМі-42, артилерійський снаряд калібром 150 мм, 3 одиниці артснарядів калібром 85мм, 3 одиниці калібром 50 мм та 9 одиниць снарядів калібром 37 мм.