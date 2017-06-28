На Миколаївщині знищили 119 боєприпасів часів минулих війн
27 червня гранати, міна та снаряди були знешкоджені контрольованим підривом.
На Миколаївщині рятувальники знищили 119 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.
Групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення знищено 119 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.
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Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області 27 червня гранати, міна та снаряди були знешкоджені контрольованим підривом.
"Частину боєприпасів виявлено чоловіком під час пошуку металобрухту на відкритій території в селі Шевченкове Новобузького району області. Також, піротехнічним підрозділом на виконання річного Плану організації виконання завдань з розвідки і розмінування місцевості Миколаївської області обстежено 600 кв.м територій поблизу с. Шевченкове та додатково виявлено вибухонебезпечні предмети різних калібрів", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, знайдено і знешкоджено 102 гранати М-14, протитанкову міну ТМі-42, артилерійський снаряд калібром 150 мм, 3 одиниці артснарядів калібром 85мм, 3 одиниці калібром 50 мм та 9 одиниць снарядів калібром 37 мм.