На Львівщині стартували міжнародні навчання Rapid Trident-2018 (фото, відео)

У навчаннях беруть участь військовослужбовці з 14 країн. Всього залучено понад 350 одиниць техніки та 2,2 тис. учасників.

На території Міжнародного центру миротворчості та безпеки у селі Старичі Львівської області (Яворівський військовий полігон) сьогодні, 3 вересня, відбулося відкриття найбільших в Україні спільних сухопутних навчань підрозділів Збройних сил України та армійських підрозділів іноземних держав Rapid Trident-2018.

Про це УНІАН повідомили у Західному регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України.

Як зазначається у повідомленні, в навчаннях беруть участь військовослужбовці з 14 країн.

У церемонії відкриття навчань взяли участь посол США в Україні Марі Йованович, особовий склад та командири контингентів всіх країн-учасниць навчань, співкерівники навчань – від України – генерал-майор Едуард Москальов, від Сполучених Штатів Америки – полковник Тім Клівленд, представники державних органів країн-співкерівників та учасників навчань.

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Зокрема, Йованович заявила, що для неї бути присутньою на відкритті навчань є справжнім задоволенням.

«США беруть участь у цих навчаннях через те, що ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Ми міцніші, коли ми діємо разом – це істина, як для військових, так і для всього громадянського суспільства», - зазначила вона.

Rapid Trident – наймасштабніші в Україні спільні сухопутні навчання підрозділів Збройних сил України, інших військових формувань (Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Управління Державної охорони) та військових підрозділів іноземних держав.

Цього року у навчаннях беруть участь військові підрозділи десятьох країн-членів НАТО та чотирьох країн – партнерів НАТО, всього – 14 країн. Це – Україна, США, Азербайджан, Болгарія, Велика Британія, Грузія, Данія, Канада, Литва, Молдова, Німеччина, Румунія, Польща, Туреччина. Також у цьогорічних Rapid Trident беруть участь військовослужбовці багатонаціональної Литовсько-польсько-української бригади імені гетьмана Костянтина Острозького.

В цілому, до навчань залучено понад 350 одиниць техніки та 2,2 тис. військовослужбовців, які тренуватимуться на Яворівському військовому полігоні.

Навчання триватимуть два тижні, до 15 вересня включно, та складатимуться з двох фаз – командно-штабної та польової. За цей час українські військові та їх іноземні колеги відпрацюють низку завдань як бойового, так і логістичного та гуманітарного характеру.

«Важливою особливістю навчань є те, що з українського боку переважну частину учасників складають військовослужбовці однієї із механізованих бригад Сухопутних військ Збройних сил України, які мають безпосередній і зовсім нещодавній досвід бойових дій у найгарячіших місцях району проведення Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей», - зазначається у повідомленні.