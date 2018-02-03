На Львівщині завершився перший етап планування навчання Rapid Trident-2018 - Міноборони

Українським воїнам під час Rapid Trident-2018 доведеться протидіяти гібридним загрозам.

У Львівській області завершився перший етап планування наймасштабніших спільних сухопутних навчань підрозділів Збройних сил України та армійських підрозділів іноземних держав Rapid Trident-2018 («Стрімкий тризуб-2018»).

Про це повідомили УНІАН у Регіональному медіа-центрі (м. Львів) Міністерства оборони України.

Як зазначається у повідомленні, представники командування Сухопутних військ ЗС України та військово-тренувальної місії ЗС США, а також військовослужбовці армій понад 10 країн-учасниць НАТО та партнерів Північноатлантичного Альянсу 2 лютого підбили підсумки своєї роботи за тиждень.

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Відповідно до концепції серії навчань Rapid Trident-2018, українські військовослужбовці продовжуватимуть тренування разом з іноземними партнерами у діях в складі коаліційних сил під час операцій миротворчого та стабілізаційного характеру. За сценарієм, українським воїнам під час Rapid Trident-2018 доведеться протидіяти гібридним загрозам, а також поділитись власним бойовим досвідом, набутим під час участі у антитерористичній операції, з колегами з-за кордону.

Попередньо сплановано, що у проведенні навчання братимуть участь понад 2 тисячі українських військовослужбовців, а також солдати та офіцери з 10 держав – членів НАТО та країн-учасниць програми «Партнерство заради миру». Також будуть залучені військовослужбовці багатонаціональної Литовсько-польсько-української бригади імені гетьмана Костянтина Острозького. Проведення навчання заплановано на другу половину 2018 року. До офіційного початку тренувань організатори Rapid Trident-2018 зберуться разом ще як мінімум двічі для того, щоб остаточно затвердити план проведення навчання та доопрацювати спільні документи щодо його проведення.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня у Львівській області розпочалось планування щодо проведення українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ Rapid Trident-2018 («Стрімкий тризуб-2018»), яке має відбутися влітку цього року.