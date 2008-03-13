У кримській школі знайшли арсенал зброї і боєприпасів

Співробітники міліції міста Судак (АР Крим) виявили арсенал боєприпасів і вибухових речовин у вчителя праці сільської школи.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю ГУ МВС України в АРК, в школі сіла Дачне правоохоронці вилучили патрони для кулемета, пістолета Макарова, автомата Калашникова (АК), 14 магазинів до АК-74, 90 пачок дрібнокаліберних патронів (усього близько 4 тис. патронів різного калібру), бойову гранату РГД, 6 гранат-імітаторів, 5 сигнальних ракетниць і обріз гвинтівки.

Зброя зберігалася в майстерні шкільного кабінету праці і належала вчителеві.

Зброя і боєприпаси вилучені і направлені на експертизу.

На даний час встановлюється походження боєприпасів, мета їх зберігання у приміщенні учбового закладу, а також те, чи мали доступ до зброї учні, повідомив начальник Судакської міліції Владимир МОГИЛЕВСЬКИЙ.