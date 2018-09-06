Уповноважений президента закликав батьків не публікувати в соцмережах інформацію про дітей

Часто батьки, що викладають фото дітей у відкритий доступ, власноруч допомагають зловмисникам.

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба закликає батьків не розповсюджувати інформацію про дітей в соціальних мережах.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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«Мені приємно бачити щасливі фото дітей, якими діляться батьки у соцмережах. Проте хочу наголосити на небезпеці такого, здавалося б, «невинного» захоплення», - зазначив він, звертаючись до батьків, які хочуть викласти фото своїх дітей у соціальних мережах.

«Часто батьки власноруч допомагають зловмисникам. На жаль, не всі люди світу бажають добра нашим дітям. І, щоб убезпечити їх, не варто фотографуватися біля школи, де видно її назву, позначати місцезнаходження, зазначати прізвище та ім`я вашої дитини. Цю інформацію можуть використати зловмисники та нашкодити вашій дитині!» - попередив Кулеба.

Нагадаємо, в липні анонім надіслав Службі безпеки України та Національній поліції листа з погрозою вбити дітей, нібито взятих у заручники.