Анонім надіслав СБУ та Нацполіції листа з погрозою вбити дітей-заручників

Зловмисник погрожує реалізувати злочин у разі несплати 350 тисяч доларів США. Надісланий анонімом список дітей міститься на офіційному сайті «Служби розшуку дітей».

Анонім надіслав Службі безпеки України та Національній поліції листа з погрозою вбити дітей, нібито взятих у заручники.

Як повідомляє прес-центр СБУ, співробітники Служби безпеки спільно з Нацполіцією перевіряють інформацію, викладену в анонімному листі, що надійшов сьогодні на адресу обох силових відомств з погрозою здійснити убивства дітей, які нібито перебувають в заручниках.

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Зловмисник погрожує реалізувати злочин у разі несплати коштів у сумі 350 тисяч доларів США. Правоохоронці, серед інших, перевіряють версію щодо можливих шахрайських дій, адже надісланий анонімом список дітей міститься на офіційному сайті «Служби розшуку дітей». Двоє з них вже знайдено, факти їх викрадення не підтверджено.

Національною поліцією України відкрито кримінальне провадження за ознаками скоєння злочинів, передбачених ст.ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 147 (захоплення заручників) та 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня поліція Житомирській області оголосила план "Сирена" для розшуку двох викрадачів 32-річного бізнесмена.