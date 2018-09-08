Окупанти внесли до списку "екстремістів та терористів" п'ятьох кримчан

Правозахисники заявляють про політичний мотив переслідування людей владою РФ.

Російська служба з фінансового моніторингу внесла п'ятьох кримчан до списку "екстремістів і терористів", зокрема за репости у соцмережі "Вконтакте".

Як повідомляє Кримська правозахисна група, у списку - мешканка Ялти Лариса Китайська, мешканець Севастополя Валерій Большаков Євген Каракашев з Євпаторії, обвинувачений у екстремізмі Ісмаїл Рамазанов із Сімферопольського району та Еліна Мамедова з Ялти (с.Аутка).

Правозахисники заявляють про політичний мотив переслідування людей владою РФ.

Ларису Китайську засуджено в Криму за публікації у соцмережі (ч.1 ст. 282 КК РФ "Збурення ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності); Валерію Большакову пред'явлено звинувачення у публічних закликах до екстремістської діяльності, а також у збурення ненависті і ворожнечі (ст.280 ч.1; ст.280 ч.2; ст.280.1 ч.2; ст.282 ч.1 КК РФ).

Читайте такожВ окупованому Криму студента оштрафували на 300 тисяч рублів за "екстремістські" пости Вконтакте

Євгена Каракашева заарештовано за підозрою в екстремістських висловлюваннях у соцмережах (ч.1 ст. 282 КК РФ) і публічних закликах до тероризму (ч.2 ст. 205.2 КК РФ), проти Ісмаїла Рамазанова порушено кримінальну справу за ч.1 ст.282 КК РФ (збурення ненависті або ворожнечі через інтернет-радіостанцію Zello); щодо Еліни Мамедової порушено кримінальну справу за ч.1, 282 ст. КК РФ за три репости у соцмережі "Вконтакте".

Кримчани, яких внесли до "списків екстремістів", повідомляють, що не можуть скористатися своїми банківськими картами й нотаріальними послугами.

Як повідомляє "Радіо Свобода", Слідчий комітет РФ зажадав отримати зразки ДНК, слини і голосу Еліни Мамедової.

На думку адвоката правозахисної групи "Агора" Олексія Ладіна, що представляє інтереси Мамедової, це потрібно для формування бази екстремістів на анексованому півострові.

"Очевидно, що доказове значення зразків голосу, слини і ДНК у справі про репости межує з абсурдом", - заявив він.

За рекомендацією адвоката, який вважає вимоги СК неконституційними, Мамедова від надання зразків відмовилася.