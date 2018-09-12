Екокатастрофа в Криму: з півдня Херсонської області в Скадовськ евакуювали понад 400 дітей

Найближчим часом обласна влада має вирішити питання фінансування подальшого перебування дітей та їхніх батьків в оздоровчих таборах Скадовська.

У Скадовську Херсонської області на сьогодні перебуває більш як 400 дітей із Каланчацького та Чаплинського районів, евакуйованих через токсичні викиди на заводі «Кримський Титан», розташованому на окупованому півострові.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор департаменту освіти та науки Херсонської ОДА Євген Криницький.

«До оздоровчих таборів, станом на 11 вересня, прибули 306 дітей шкільного віку в супроводі педагогів і 99 дітей віком до шести років. Їх супроводжують батьки», - повідомив Криницький.

За його словами, більшість дітей (268 школярів і 52 дошкільника) розміщені в дитячому оздоровчому таборі «Таврія». Решта дітей розміщені в Скадовській філії Херсонського училища фізкультури і спорту.

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Як розповів директор табору Ігор Соценко, передбачається, що діти пробудуть там два тижні. Школярі продовжать навчання в школі № 2 у Скадовську.

Фінансуватися перебування дітей та їхніх батьків в оздоровчих таборах буде за рахунок резервного фонду обласного бюджету, однак точна сума фінансування на даний момент невідома.

«Поки що ми беремо продукти в борг у наших постачальників. Питання фінансування буде вирішене на найближчій сесії облради», - сказав Соценко.

За словами директора департаменту екології та природних ресурсів Херсонської ОДА Юрія Попутько, зараз у Каланчацькому та Чаплинському районах області працюють пересувні лабораторії, які аналізують стан навколишнього середовища. У разі несприятливого розвитку подій може бути ухвалено рішення про продовження перебування дітей із цих районів в оздоровчих таборах.

Директор «Таврії» Соценко також уточнив, що його установа може приймати дітей до середини жовтня.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня на півночі Криму стався викид отруйних хімікатів з кислотонакопичувача заводу «Кримський титан».

30 серпня кримські екологи та експерти прийшли до висновку, що джерелом випаровування міг стати вміст кислотовідстійника заводу через спеку і відсутність води з Північно-Кримського каналу.

В Армянську і Яни Капу (Красноперекопську) металеві предмети вкрилися іржею, з дерев опало листя, в повітрі відчувався стійкий запах кислоти. Через забруднення повітря збільшилася кількість звернень жителів до медустанов.

Окупанти вирішили зупинити роботу заводу на два тижні, евакуювати дітей і жінок.

5 вересня речник Міноборони Олександр Мотузяник із посиланням на Головне управління розвідки заявив, що погіршення екологічної ситуації на півночі окупованого Криму сталося внаслідок потрапляння снарядів у відстійники хімічних відходів титанового і содового заводів під час військових навчань збройних сил РФ.