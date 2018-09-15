На Одещині помер хлопець, бо швидка не встигла довезти його до лікарні через ями (відео)

Місцеві вийшли на протест, щоб змусити місцеву владу таки відремонтувати дорогу.

На Одещині у швидкій помер 15-річний хлопець, бо його по величезних ямах не встигли довезти до лікарні.

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Як йдеться у сюжеті ТСН, жителі п'яти сіл перекрили державну трасу Р-33 вздовж кордону з сусідньою Молдовою. Блокада триває 5-й день поспіль, люди вимагають відремонтувати дорогу. Але за п'ять днів жоден чиновник до них так і не приїхав.

Це акція протесту в зв'язку зі станом доріг, кажуть місцеві. Мати хлопця Інга Юцевич каже, що коли їхали до лікарні, то кисневі маски разом з її сином літали по всій швидкій.

Місцеві скаржаться, що коли по ямах гупають машини, то у них тремтять хати.

У службі автодоріг тим часом кажуть, що коштів на ремонт цієї дороги немає. Місцеві впевнені, що гроші можна знайти, бо треба відремонтувати лише 20 км дороги.