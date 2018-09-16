У Парижі поблизу посольства РФ оголосили голодування на підтримку Сенцова

Солідарність Сенцову висловлюють відомі у Франції політики, громадські активісти та художники.

Поблизу російського посольства у Парижі активісти оголосили безстрокове голодування на підтримку утримуваного в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на RFI.

Солідарність висловлюють відомі у Франції політики, громадські активісти та художники. Вони будуть кожні 24 години змінювати один одного біля представництва російської дипломатичної місії. Кінорежисер Крістоф Ружжиа став першим учасником безстрокової голодовки біля посольства, зазначає видання:

«Я сказав собі — я не розумію, — розповів Крістоф Ружжиа, — Чому вони це роблять? Його фільми говорять про молодь на її мові, але не закликають до революції. Так, у них ідеться про людей без майбутнього... Але причина його затримання була мені незрозуміла. І потім я занурився в цю історію — в історію анексованого Криму... Але я не думав, що все зайде так далеко. Це розуміння прийшло до мене лише 14 травня 2018 року, в день початку страйку. До цього ми писали петиції, але це не спрацювало». ​

У 124-й день голодування Олега Сенцова про початок акції оголосила, зокрема, колишній міністр юстиції Франції Крістіан Тобіра. Серед протестувальників на підтримку українського політв’язня перед будівлею посольства є також режисери Лоран Канте і Паскаль Ферран. Організатори акції не називають повний список тих, хто приєднається до голодування.

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Станом на 16 вересня 2018 року, Сенцов голодує 126-й день. Його вимога — відпустити усіх українців-політв'язнів Кремля.

15 вересня у Москві затримали двох учасниць акції на підтримку Сенцова.

11 вересня українська омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що в Сенцова гіпоксія. Раніше сестра політв'язня Наталя Каплан повідомила, що стан Сенцова важкий: він не може ходити, також йому не передають листи. Вона сказала, що за Сенцовим треба відправляти медичний літак.

Олег Сенцов оголосив голодування 14 травня 2018 року. Він вимагає звільнення всіх українців-політв'язнів Кремля. 28 травня Сенцов погодився на підтримуючу терапію.