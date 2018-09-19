Повна розруха: окупанти знищують один з головних символів Криму (фото)

У Мітридатських сходів - символу міста Керч - руйнуються ступені і прольоти.

У Керчі руйнуються Мітрідатські сходи, на укріплення яких окупанти витратили 167 мільйонів рублів (близько 66 мільйонів гривень). Вони є пам'яткою архітектури і вважаються одним з головних символів Керчі.

Зараз сходи обгороджені тимчасовою огорожею, жодних слідів діяльності будівельних бригад тут не спостерігається, пишуть "Крим. Реалії".

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Зарості плюща обплітають кам'яну кладку Мітрідатських сходів, дерева перекривають прохід по перегонах. Кам'яні сходи кришаться, руйнуються прольоти сходів. Раніше популярні серед туристів і місцевих жителів, зараз сходи в центрі Керчі спорожніли. Вдень тут гріються на сонці бродячі коти, вечорами компанії перехожих розпивають спиртні напої.

Мітрідатські сходи – символ міста Керч і одна з основних його пам'яток. Вони були зведені у 1840 році на честь античного царя Мітрідата і веде на гору Мітрідат до Обеліску слави і древньому античному місту Пантікапею. Сходи налічує 436 сходинок. Її кам'яні прольоти прикрашають скульптури міфічних істот – грифонів.

Як повідомляв УНІАН, у Кремлі заявили, що питання про приналежність Криму для Росії закритий.