У мережі з'явилася підбірка відео підривів висотних будівель

Спалах цікавості до процесу знесення висоток збігся у часі з невдалими спробами підриву недобудови в Севастополі - побудовану "з порушеннями" багатоповерхівку двічі намагалися підірвати, але будинок тільки втратив кілька поверхів і похилився.