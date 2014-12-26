У мережі з'явилася підбірка відео підривів висотних будівель
15:21, 26 грудня 2014Суспільство
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У соцмережах поширюється підбірка відеороликів, на яких зафіксовано падіння та підриви висотних будівель.
У соцмережах набула популярності підбірка відеороликів зносу висоток / скріншот відео
Спалах цікавості до процесу знесення висоток збігся у часі з невдалими спробами підриву недобудови в Севастополі - побудовану "з порушеннями" багатоповерхівку двічі намагалися підірвати, але будинок тільки втратив кілька поверхів і похилився.
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