Меладзе висловився про нову "чорненьку" з "ВІА Гри" (фото)

За словами Костянтина Меладзе, з приходом нових людей, в гурті склалася прекрасна людська і творча атмосфера.

В популярному колективі «ВІА Гра» відбулася зміна складу. Склад гурту, що утворився п'ять років тому на проект "Хочу у ВІА Гру", зазнав зміни.

Першою тріо залишила Міша Романова, потім - Анастасія Кожевникова. У дівчат закінчився контракт і вони вирішили його не продовжувати. 24 серпня Кожевнікова вийшла заміж. Вона також планує почати сольну кар'єру, передає "Лайм".

Колектив поповнили Уляна Синецька і Ольга Меганська. Синецька відома глядачам завдяки участі в шоу "Голос" і "Нова Фабрика Зірок".

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За словами Костянтина Меладзе, з приходом нових людей, в групі склалася прекрасна людська і творча атмосфера. Про це повідомляється на сторінці продюсерського центру Meladze Music.

«Коли мене не надихають атмосфера і темпи розвитку, що склалися в тому чи іншому колективі, я переключаюсь на більш перспективні і цікаві для себе проекти. Цього разу, після закінчення контракту, я запропонував продовжити його тільки Еріці Герцег. І вже бачу, що з приходом нових людей: Ольги Меганської і Уляни Синецької, в гурті склалася прекрасна людська і творча атмосфера. Я знову повний сил, надій і натхнення, і впевнений, що ми ще довго будемо тішити шанувальників новими творами і творчими експериментами. Історія групи ВІА ГРА триває!», - говорить Меладзе.