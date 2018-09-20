У Кременчуку невідомі залили фарбою білборди "опоблоківця" Вілкула (фото)
У Кременчуку (Полтавська обл.) сьогодні вночі невідомі залили червоною фарбою рекламні щити із зображенням народного депутата України, члена фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула, що встановлені в різних районах міста.
Як передає кореспондент УНІАН, залиті фарбою білборди можна побачити в центрі Кременчука, в нагірній частині та інших районах міста.
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У поліції Кременчука УНІАН повідомили, що цей факт правопорушення зареєстровано і розпочато слідство.
На рекламних щитах, виконаних у кольорах символіки «Опоблоку», зображений Вілкул і є напис: «Нас - більшість!».
Власники рекламних щитів відзначили, що після фіксації правопорушення поліцією, вони спробують відмити фарбу спецрозчином.