У Кременчуку невідомі залили фарбою білборди "опоблоківця" Вілкула (фото)

Залиті фарбою рекламні щити можна побачити в центрі Кременчука, в нагірній частині та інших районах міста.

У Кременчуку (Полтавська обл.) сьогодні вночі невідомі залили червоною фарбою рекламні щити із зображенням народного депутата України, члена фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула, що встановлені в різних районах міста.

Як передає кореспондент УНІАН, залиті фарбою білборди можна побачити в центрі Кременчука, в нагірній частині та інших районах міста.

Читайте такожЛуценко вніс до Ради подання на зняття недоторканності з депутатів Вілкула, Дунаєва і Колєснікова (відео)

У поліції Кременчука УНІАН повідомили, що цей факт правопорушення зареєстровано і розпочато слідство.

На рекламних щитах, виконаних у кольорах символіки «Опоблоку», зображений Вілкул і є напис: «Нас - більшість!».

Власники рекламних щитів відзначили, що після фіксації правопорушення поліцією, вони спробують відмити фарбу спецрозчином.