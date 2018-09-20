Сутичку за участю спецназу НАБУ біля «Охматдиту» буде розслідувати СБУ (відео)

Справу відкрито за фактом перевищення влади, що супроводжувалося насильством стосовно працівника Генпрокуратури із заподіянням йому тілесних ушкоджень.

Кримінальне провадження за фактом вчорашніх подій біля Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розслідуватиме Головне управління СБУ у Києві та Київській області.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, відомством прийнято рішення про передачу матеріалів кримінального провадження, розпочатого у зв’язку з подіями, що сталися 19 вересня біля будівлі САП по вул. Шолуденка, 1-Б, від Шевченківського райуправління поліції до Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області для здійснення подальшого досудового розслідування.

«Відомості за фактом перевищення влади, що супроводжувалося насильством відносно працівника Генеральної прокуратури України із заподіянням останньому тілесних ушкоджень, внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України», - сказано у повідомленні.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюватиме столична прокуратура.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня у САП заявили про виявлення у внутрішньому дворі відомства автомобіля, в якому перебували працівники НАБУ і здійснювали "незаконні оперативно-технічні заходи".

За інформацією САП, автомобіль було заблоковано працівниками поліції та Управління держохорони для проведення невідкладних слідчих та процесуальних дій.

Також у САП заявили, що для врятування співробітників від викриття директор НАБУ Артем Ситник нібито надіслав силовий підрозділ бюро, який, «використовуючи вогнепальну зброю, застосував насильство до працівників правоохоронних органів, пошкодив майно громадян, перешкодивши проведенню слідчих дій».

Своєю чергою у НАБУ заявили, що його співробітники проводили планові заняття з тактико-спеціальної підготовки на території лікарні «Охматдит», коли «з незрозумілих причин» їхній мікроавтобус було заблоковано працівниками УДО та САП. Співробітники НАБУ розцінили дії УДО та САП як можливу провокацію.