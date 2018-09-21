У Києві 23 вересня три станції метро змінять режим роботи через футбол

На НСК «Олімпійський» відбудеться матч між командами «Динамо» (Київ) та «Десна» (Чернігів).

У Києві в неділю, 23 вересня, три станції метро можуть обмежити роботу в зв'язку з футбольним матчем.

Читайте такожУ Києві капітально відремонтують проспект Бандери, роботи триватимуть 15 місяців

Як повідомили в прес-службі КП "Київський метрополітен", 23 вересня, у зв'язку з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Десна» (Чернігів), можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену.

Після закінчення футболу, з метою забезпечення належної перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».

Як повідомляв УНІАН, у харківському метро з'явиться вагон з фотографіями загиблих на Донбасі бійців.