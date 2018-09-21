У Києві 23 вересня три станції метро змінять режим роботи через футбол
18:04, 21 вересня 2018Суспільство
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На НСК «Олімпійський» відбудеться матч між командами «Динамо» (Київ) та «Десна» (Чернігів).
Вхід на станції «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого» обмежать / фото УНІАН
У Києві в неділю, 23 вересня, три станції метро можуть обмежити роботу в зв'язку з футбольним матчем.
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Як повідомили в прес-службі КП "Київський метрополітен", 23 вересня, у зв'язку з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Десна» (Чернігів), можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену.
Після закінчення футболу, з метою забезпечення належної перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».
Як повідомляв УНІАН, у харківському метро з'явиться вагон з фотографіями загиблих на Донбасі бійців.
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