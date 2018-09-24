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Помер український поет (фото)

11:05, 24 вересня 2018
Суспільство
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Не стало Богдана Рубчака / фото litakcent.com

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив письменник Василь Махно. 

Про смерть поета Махну сповістила дружина Рубчака Мар'яна. Померлий - один із творців Нью-Йоркської групи, поет особливого мелосу в українській поезії, глибокий знавець літератури, ерудит.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 19 вересня, в Києві помер український політик, журналіст і письменник Віталій Шевченко. Він - батько посла України в Канаді Андрія Шевченка.

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Теги: #смерть#Україна#поет