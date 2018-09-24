Помер український поет (фото)

Останні роки Богдан Рубчак з дружиною мешкав у Бунтоні (Нью-Джерсі).

Помер український поет, професор Іллінойського університету Богдан Рубчак. Йому було 83 роки.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив письменник Василь Махно.

Про смерть поета Махну сповістила дружина Рубчака Мар'яна. Померлий - один із творців Нью-Йоркської групи, поет особливого мелосу в українській поезії, глибокий знавець літератури, ерудит.

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