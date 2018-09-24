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"У лоб їдь, зараз вдарить!": чемпіон світу зі стрільби допоміг львівським копам затримати злочинця (відео)

18:37, 24 вересня 2018
Суспільство
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Спортсмен допоміг затримати втікача / фото УНІАН

Як повідомляє Навчально-спортивна база літніх видів спорту МОУ - СКА Львів на своїй сторінці у Facebook, подія мала місце по дорозі на Чемпіонат України зі стрільби кульової.

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Зазначається, що після блокування порушника та допомоги органам правопорядку, Павло посів особисте 3 місце у стрільбі з пневматичної зброї.

Спортсмен їхав на змагання, коли поліцейський попросив пустити його в машину, щоб наздогнати втікача. Порушника було знайдено і Павло виїхав на зустрічну полосу, заблокувавши порушника.

«У лоб їдь, у лоб! Йомайо, зараз вдарить!», – підказував спортсмену його супутник.

Поліцейський відразу вискочив з машини і разом із колегами, які також переслідували автомобіль, затримав порушника.

Згодом з’ясувалося, що порушник збив пішохода.

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Теги: #поліція#Львів