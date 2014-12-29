Польща евакуює з Донбасу більше 200 громадян України польського походження

Як передає повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні в Харкові під час зустрічі з керівництвом Харківської ОДА повідомив заступник міністра закордонних справ Республіки Польща Конрад Павлік.

За його відомостями, зараз ще продовжується складання списків осіб польського походження, котрі хочуть виїхати з Донбасу. Павлік зазначив, що на сьогоднішній день це близько 205 громадян України польського походження. Дипломат звернувся до представників Харківської ОДА з проханням допомогти в організації їх евакуації. Він додав, що евакуація має відбутися після новорічних та різдвяних свят.

Також Павлік зазначив, що Польща продовжує реалізацію проекту допомоги переселенцям, які проживають в таборі «Ромашка» на Харківщині. На даний момент Польща вже виділила 100 тис. дол. на поліпшення житлових умов переселенців.

«Наступного року ми готові ще більше сприяти Україні, в тому числі і Харківської області. Ми маємо намір збільшити в 2015 році надання гуманітарної допомоги та коштів для розвитку», - підкреслив заступник міністра.

Читайте такожУкраїна та Польща створять спільну митницю — ПорошенкоУ свою чергу т.в.о. заступника голови Харківської облдержадміністрації Вадим Глушко пообіцяв польським колегам допомогти в питаннях евакуації, а також дав доручення заступнику начальника управління СБУ в Харківській області Ігорю Гейді відпрацювати список громадян, які бажають виїхати, на відсутність у них будь-яких правопорушень.

Як повідомляв УНІАН, до кінця 2014 року Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові планувало евакуювати з території Донецької та Луганської областей, де проходить антитерористична операція, близько 100 осіб.