Польща евакуює близько 100 етнічних поляків з окупованих територій Донбасу

Про це під час зустрічі з керівництвом Харківської обласної держадміністрації повідомив генеральний консул Польщі в Харкові Станіслав Лукасік.

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«У нас є програма евакуації співвітчизників, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях, ми над цим працюємо. Складаємо списки. Поки в цих списках близько 50 осіб. У нас є ще тиждень. Я думаю, що це буде не більше 100 осіб», - сказав дипломат.

За словами консула, етнічних поляків зберуть в Сєверодонецьку і Волновасі, звідки вони будуть вивезені автобусами в Харків у ніч на 29 грудня.

Станіслав Лукасік зазначив, що в Польщі будуть евакуйовані українці, які мають Карту поляка або особи, які можуть документально підтвердити своє польське етнічне походження, а також їх сім'ї.

«Вони в Польщі протягом півроку всі будуть розміщені у спеціальному центрі високого рівня, це як санаторій, на півночі або на півдні Польщі. Протягом півроку перебування там вони всі отримають легалізацію, документи на постійне проживання в Польщі. У них будуть курси польської мови, курси пристосування під кутом отримання роботи. І протягом 6 місяців усім повинні підібрати житло, щоб розподілити по квартирах», - сказав Станіслав Лукасік, зазначивши, що евакуйованим особам буде запропоновано залишитися в Польщі назавжди.

Станіслав Лукасік зазначив, що польське консульство не має можливості безпосередньо працювати з етнічними поляками на окупованих територіях Донбасу, тому веде роботу з допомогою польських організацій. Консул зазначив, що ще однієї можливості провести евакуацію етнічних поляків «може і не бути».

Він додав, що до теперішнього часу евакуація етнічних поляків проходила в індивідуальному порядку, з окупованих територій виїхали близько тисячі осіб. «Переважно, це тимчасова евакуація», - зазначив консул.