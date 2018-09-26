У Києві затримали двох екс-копів, які 7 років перебували в розшуку за катування

Прокуратура підготувала клопотання до суду про застосування щодо затриманих осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У Києві затримали двох колишніх працівників міліції, які 7 років перебували у розшуку за катування.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

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«Слідчими прокуратури міста Києва спільно з оперативними працівниками управління внутрішньої безпеки в м. Києві ДВБ Національної поліції України затримано двох колишніх працівників міліції, які 7 років перебували у розшуку. Вказані особи підозрюються у перевищенні влади, застосуванні фізичного насильства та катуванні із застосуванням розігрітої праски щодо затриманого з метою отримання від нього свідчень про вчинений злочин», - йдеться у повідомленні.

У 2014 році вироком Святошинського районного суду міста Києва їхнього колишнього керівника, який на час вчинення злочину очолював сектор відділу карного розшуку, визнано винним за ч. 2 ст. 365 та ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 358 КК України та засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади, пов’язані зі спеціальними владними повноваженнями строком на три роки.

«Двоє його спільників звільнились з органів внутрішніх справ та з 2011 року переховувались від органу досудового розслідування, однак після встановлення їхнього місцезнаходження сьогодні, 26 вересня, були затримані. На даний час підготовлено клопотання до суду про застосування щодо затриманих осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - додали у відомстві.