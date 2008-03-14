Газ для Європи може подорожчати до 400 доларів

Голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР не виключає, що ціна на газ в Європі цього року може досягти 400 доларів за тисячу кубометрів, при тому що раніше цей показник на кінець 2008 року оцінювався в 354 долари.

На зустрічі з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ О.МІЛЛЕР зазначив, що спочатку "Газпром" у своїх прогнозах на 2008 рік закладав ціну в 310 доларів. При цьому наприкінці грудня 2007 року глава холдингу повідомляв, що середня ціна оптових поставок європейським споживачам за довгостроковими контрактами може до кінця 2008 року становити 354 долари.

"Зараз ціна в Європі перевищує 370 доларів. При цьому ми вважаємо, що середня ціна в 2008 році може бути 378 доларів, а може навіть досягти рубежу 400 доларів за тисячу кубометрів", - сказав О.МІЛЛЕР.

Глава "Газпрому" погодився із зауваженням Президента РФ, що таке підвищення цін на газ, зокрема, пов`язане і з низьким курсом долара.

Разом з тим О.МІЛЛЕР наголосив: "Динаміка цін на газ все ж таки випереджає зміну курсу долара і, з іншого боку, ніяк не заважає попиту, що зростає, на газ на європейському ринку", передає РІА «Новости».

"Якщо "Газпром" в 2007 році поставляв в країни ЄС 151 мільярд кубометрів, то в 2008 році ми плануємо (поставити) 157 мільярд", - повідомив він.

Нагадаємо, середня ціна газу при поставках в країни Західної Європи становила в IV кварталі 2007 року близько 300 дол. за 1 тис. куб. м.