Щасливчики Козероги і аутсайдери Діви: що обіцяє гороскоп на жовтень всім знакам зодіаку

Козерогам зірки в середині осені 2018 року принесуть справжній сюрприз. Вас чекають події, які допоможуть поліпшити ваше фінансове становище або створити оптимальні умови життя.

Наступний місяць одним обіцяє зустріч з важливою людиною, а іншим сімейні проблеми і клопоти.

Відомий астролог Павло Глоба склав докладний гороскоп на жовтень 2018 і розповів, що чекає кожен на знак зодіаку.

Овен

Всім представникам знака Овен варто бути уважними до оточуючих. Зірки обіцяють їм зустріч з дуже важливою людиною, який допоможе їм повністю змінити своє життя. Для самотніх Овнів це може бути зустріч своєї половинки, а ось для тих, хто бажає підвищення по роботі, нове знайомство може покласти початок чудової кар'єрі. Придивляйтеся до оточуючих і не бійтеся заводити нових друзів: вони допоможуть вам досягти давно бажаних змін.

Телець

Для всіх Тельців жовтень 2018 року, за даними астролога, повинен стати важливим місяцем для вирішення сімейних проблем. Саме зараз їм потрібно взяти себе в руки і обговорити з родичами або своєю половинкою майбутнє. Будь-які розбіжності, які накопичувалися роками, можуть стати причиною розриву відносин і серйозних сварок. Уникнути такого результату допоможе тільки бажання зрозуміти свого партнера і у зберегти з ним теплі стосунки.

Близнюки

Для всіх Близнюків в середині осені 2018 року настане дуже важливий етап романтичних відносин. Ті представники знака, які вже знайшли свою половинку, зможуть відновити колишню пристрасть. А ось самотні Близнюки, згідно точному зодіаку астролога, зустрінуть партнера, з яким зможуть прожити все життя. Цю зустріч ви відчуєте відразу: нове знайомство принесе вам максимум позитивних емоцій і змусить згадати про світлі почуття. Не втрачайте шанс! Адже якщо ви упустите зараз свою половинку, то в майбутньому можете іне зустріти такої ж чудової і світлої людини.

Рак

Всім представникам цього знаку потрібно попрацювати над своїми відносинами і повернути довіру з боку партнера і з боку робочого колективу. Розраховувати на самостійне вирішення проблем Ракам не варто: тільки наполеглива робота і вміння слухати, розуміти і знаходити компроміси допоможуть їм повернутися до спокійного й щасливого життя. Те ж стосується і робочих моментів: обговоріть всі проблеми на роботі і ви зможете забути про будь-які розбіжності з колегами та начальством.

Лев

Левам жовтень 2018 року принесе більше клопоту, ніж інші місяці. У сім'ї може спостерігатися якась прохолода, але вона буде пов'язана лише з особливим розташуванням зірок. Перечекайте цей місяць і відносини з близькими легко налагодяться. А ось на роботі проблем буде дуже багато і почнуться вони з перших днів місяця. Тут відкладати клопоти в довгий ящик не рекомендується: педантичне вирішення виникаючих завдань допоможе до кінця місяця домогтися стабільності в робочих процесах.

Діви

Як свідчить гороскоп на жовтень 2018 від Павла Глоби, Дівам середина осені може принести значні проблеми у відносинах з партнером. У окремих випадках, якщо дозвіл конфліктів не буде можливим, представники цього знака можуть зважитися на розлучення. Не хвилюйтеся, і сміливо обговорюйте всі проблеми зі своєю половинкою. І при відсутності спільних інтересів, згасання любові не бійтеся завершити такі відносини. Розрив пройде безболісно і допоможе повернутися до щасливого життя без сварок і докорів.

Терези

Всіх представників цього знака зодіаку чекають значні зміни в середині осені. Більшість Терезів прийде до думки про те, що гроші і кар'єра не є найважливішим у їхньому житті. Повернення сімейних цінностей на п'єдестал буде і правильним, і корисним. Чи не женіть від себе думки про відновлення колишніх відносин з партнером і друзями: вони допоможуть поліпшити своє життя і відчути любов і підтримку з боку близьких для вас людей.

Скорпіон

Як і іншим знакам зодіаку, Скорпіонам гороскоп на середину осені обіцяє безліч проблем і розбіжностей. Але стосуватися вони будуть не робочих, а особистих відносин. Вам слід повернути прихильність партнера і уважно прислухатися до його бажанням. В іншому випадку сварки і образи будуть накопичуватися, а в підсумку можуть послужити причиною розлучення. Налагодити стосунки з коханими вам допоможе спільний відпочинок або нетривалий подорож. Важливо лише разом вирішити, куди ви хочете відправитися.

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Стрілець

Всіх Стрільців в жовтні 2018 року чекає спокійне спілкування з коханими і близькими людьми. Але при цьому вони можуть не тільки налагодити відносини, але і зробити свою половинку ще щасливішою. Якщо ви давно думали про те, щоб завести дітей - вирішуйте на цей крок! Він допоможе вам оновити відносини, стати ближче зі своїм партнером і в той же час забезпечити радісне майбутнє вам обом. Головне лише заздалегідь обговорити всі деталі і підготуватися до народження малюка.

Козеріг

За гороскопом відомого астролога, Козерогам зірки в середині осені 2018 року принесуть справжній сюрприз. Вас чекають події, які допоможуть поліпшити ваше фінансове становище або створити оптимальні умови життя. Ви можете з нетерпінням чекати такої події або ж просто покластися на вищі сили: в будь-якому випадку те, що відбувається навколо вас буде позитивним і радісним. Тому на час відженете думки про проблеми, налаштуйтеся на позитивні емоції і негаразди зникнуть самі по собі.

Водолій

Для багатьох Водоліїв середина осені ознаменується втомою і дратівливістю. Тому всім представникам цього знаку зодіаку рекомендується зменшити обороти, взяти відпустку і провести час разом з сім'єю або друзями. Відганяйте від себе важкі думки і дотримуйтесь покликом серця: це допоможе вам уникнути перевтоми, посприяє відновленню сил і поліпшення настрою. Також непоганим варіантом стане нове спокійне хобі: в'язання, збирання марок або складання пазлів.

Риби

Рибам, як і Водоліям, слід пожаліти себе і подарувати собі відмінний відпочинок у другому місяці осені. Це може бути поїздка на вихідних за місто або ж просто спокійний відпочинок вдома. Висипайтеся, думайте позитивно і ви легко забудете про будь-який втоми. А ось в кінці місяця будьте готові до нових знайомств і цікавим зустрічам. Вони принесуть вам позитив і допоможуть повернути у ваше життя щастя і спокій.