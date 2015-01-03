З 5 січня розпочинається реєстрація абітурієнтів на ЗНО

З понеділка, 5 січня, Український центр оцінювання якості освіти розпочинає реєстрацію майбутніх абітурієнтів для проходження у 2015 році зовнішнього незалежного оцінювання.

Триватиме реєстрація до 20 лютого, нагадує ТСН.

Цього року є кілька суттєвих нововведень. Скажімо, для вступу до вищого навчального закладу абітурієнти подають сертифікати ЗНО лише 2015 року. Кожен учасник ЗНО має право скласти тести не більш як із чотирьох навчальних предметів.

Перше тестування із української мови та літератури відбудеться вже 24 квітня. Потім після місячної паузи тестування продовжиться із 3 по 26 червня. Абітурієнти складатимуть тести ЗНО з української мови і літератури та математики двох рівнів складності – базового і поглибленого, обрати який можна на вибір. Крім того, для усіх випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2015 року результати ЗНО з української мови і літератури зараховуватимуться як результати державної підсумкової атестації. Вони визначатимуться на основі кількості балів, набраних за виконання завдань лише з української мови. Усі абітурієнти, результати яких будуть не нижчими від "порогового бала", отримають оцінку за шкалою 100-200 балів та матимуть право брати участь в конкурсному відборі при вступі на навчання.

Читайте такожУ Міносвіти розповіли, як зміняться правила вступу до вишів у 2015 році

ЗНО з 2015 року стане обов'язковим для всіх абітурієнтів. Навіть для тих, хто йтиме до вишів після навчання в закладах середньої спеціальної освіти.