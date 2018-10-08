У Харкові суд заборонив діяльність організації, що закликала до створення "ХНР" і входження до складу Росії

Також учасники організації брали участь у так званому «Антимайдані».

Харківський окружний адміністративний суд заборонив діяльність обласної громадської організації «Русь триєдина», учасники якої закликали до створення «Харківської народної республіки» із подальшим входженням її до складу РФ.

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Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України. Згідно з повідомленням, співробітники спецслужби встановили, що учасники організації, зокрема, брали участь у так званому «Антимайдані».

«Вони також вимагали проведення референдуму щодо федералізації України та організували низку хресних ходів центральними вулицями Харкова, під час яких закликали до створення фейкової «Харківської народної республіки» із подальшим входженням її до складу РФ», - зазначили в СБУ.