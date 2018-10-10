Понад половина українців готові відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках - опитування

У 2012 році цей показник становив лише 33%.

52% опитаних українців висловлюють готовність у випадку виникнення відповідної загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках.

Про це йдеться у переданих агентству УНІАН результатах опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

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"52% опитаних висловили готовність у випадку виникнення відповідної загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках (у 2017 році таких респондентів було 54%, у 2012-му - 33%)", - йдеться в результатах дослідження.

Найбільше таких респондентів - на заході України (63%), а в центрі та на півдні - половина. Водночас, на сході відносна більшість (55%) заявили, що не готові захищати Батьківщину зі зброєю в руках (35% готові, 10% - не визначилися).

При цьому, додали у "Рейтингу", патріотично налаштованих більше серед чоловіків та заможних опитаних.

Аудиторія опитування - населення України від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність - 2 тис. респондентів. Опитування проводилося методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2,2%. Опитування проводилось 27 вересня - 4 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, понад половина українців підтримують вступ України до Євросоюзу, третина - проти.