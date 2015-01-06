Напередодні Різдва бойовики 16 разів обстріляли позиції сил АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«Починаючи з 7 години 30 хвилин, незаконні збройні формування 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, застосовуючи стрілецьку зброю, гранатомети, міномети та артилерію», - сказано в повідомленні.

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Також наголошується, що «зі стрілецької зброї бойовики обстріляли наших військових поблизу населених пунктів Піски, Шуми, Ленінське та Чорнухіне, із гранатометів - Старогнатівку і Гранітне. Найчастіше терористи сьогодні вели вогонь з мінометів. Вони 10 разів обстріляли населені пункти Славне, Шуми, Рідкодуб, Дебальцеве, донецький аеропорт, околиці Никишиного і двічі Ленінське».

З артилерійських систем незаконні збройні формування вели вогонь в районі Богданівки.

Поблизу Нікішиного «працював» ворожий снайпер.

Нагадаємо, вчора бойовики за день 10 разів обстрілювали позиції сил АТО.