Бойовики за день 10 разів обстрілювали позиції сил АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Після відносно спокійної ночі незаконні збройні формування знову вдалися до провокацій і, починаючи з 8 години ранку, 10 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів, озброєння танка та артилерії», - сказано в повідомленні.

«З гранатометів бойовики двічі обстріляли Донецький аеропорт, а з мінометів - населені пункти Золоте і Донецьке на Луганщині, а також Мирне і двічі околиці Чермалика Донецької області», - зазначає штаб АТО і додає, що поблизу Нікішиного вів вогонь ворожий снайпер.

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Крім того, після обіду незаконні збройні формування обстріляли зі стрілецької зброї, озброєння танка та артилерії населений пункт Піски.

Українські вояки на провокації не піддаються, впевнено утримують свої позиції і продовжують надавати допомогу мирним жителям звільнених територій Донбасу, зазначають у штабі АТО. Так, у Луганській області представники цивільно-військового співробітництва зустрілися з керівниками органів місцевого самоврядування населених пунктів Станиця Луганська та Трьохізбенка і домовилися про надання допомоги у відновленні там електропостачання.

Раніше УНІАН повідомляв, що за ніч у зоні АТО не пролунало жодного пострілу.