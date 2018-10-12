День захисника: в українців будуть "довгі" теплі вихідні

В українців буде додатковий вихідний на честь Дня захисника України.

У неділю, 14 жовтня, наша країна відзначає День захисника України, тому, згідно з розпорядженням Кабміну, на нас чекає вихідний у понеділок, 15-го числа.

14 жовтня, неділя – День захисника України, який співпадає з великим церковним святом – Покрови Пресвятої Богородиці; понеділок, 15 жовтня, – перенесений з неділі вихідний.

Якою буде погода в Україні на День захисника України 14 жовтня

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, на Покрову в Україні очікується прекрасна погода - сонячна і тепла, з температурою повітря +14...+19 градусів, на заході і в південній частині +17...+22 градуси.

У Києві в найближчі дні й до Покрови буде малохмарна суха погода. Дощі малоймовірні, очікується багато сонця. Вночі та вранці можливі тумани.

Температура повітря в столиці вночі очікується в межах +4...+9 градусів, вдень +14...+18 градусів.

Погоду у всіх областях буде визначати масштабна область високого атмосферного тиску, антициклон на ім'я "Віктор".

Згідно з опитуванням Соціологічної групи "Рейтинг", 62% опитаних українців підтримують ідею встановлення державного свята Дня захисника України 14 жовтня, а 25% - не підтримують.