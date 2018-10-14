У Міноборони відкрили Залу пам'яті захисників України (фоторепортаж)

На відкритті були присутні президент України, прем'єр-міністр і духовенство.

У Міністерстві оборони України за участю керівництва країни відкрили Залу пам'яті захисників України.

Як повідомляє "112 Україна", на церемонії були присутні родичі загиблих українських військових, президент Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, секретар РНБО Олександр Турчинов, духовенство.

На території комплексу розташовані: зала із книгою пам’яті загиблих військовослужбовців Збройних Сил України, стела із дзвоном пам’яті та плац для проведення урочистих та церемоніальних заходів.

Проект Комплексу підготовлено Центральним проектним інститутом Міністерства оборони України та побудовано військовослужбовцями Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України.

Дзвін пам’яті виготовлено на пожертви небайдужих громадян.

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"Сьогодні ми з вами розпочинаємо нову традицію: вшанування пам'яті українських героїв. Героїв, які віддали своє життя для того, щоб жив український народ. І не випадково, що ця традиція починається в свято Покрова Святої Богородиці, в День захисників України 14 жовтня", - зазначив Порошенко.

Він додав, що завдяки українським воїнам український народ є і буде.

"Це завдяки їм була зупинена російська агресія, яка так зухвало почалася. Це завдяки їм Київ, Дніпро, Львів, сотні міст, десятки тисяч сіл і селищ мали можливість жити мирним життям", - додав Порошенко.

Порошенко зазначив, що сьогодні загинув український військовий Михайло Рибак.

"Ударом дзвону пам'яті шануємо українського героя. З сьогоднішнього дня і назавжди щоранку цей пам'ятний дзвін буде нагадувати нам про доблесних і відважних героїв. Вічна їм пам'ять і слава!" – підсумував президент.

Нагадаємо, 14 жовтня в Україні відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці, День захисника України і День українського козацтва. В Києві в цей день за порядком будуть стежить більше 6 тис. правоохоронців. Також буде посилена охорона церковних установ.