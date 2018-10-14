Початок опалювального сезону: хто може претендувати на субсидію (відео)

За новими правилами, тепер допомога на оплату комуналки призначається двічі на рік. Окремо на літній період, окремо на зимовий.

Головне питання цього опалювального сезону - у кого буде субсидія. Чиновники ретельно моніторять сімейні бюджети та посилюють правила.

Журналісти розповіли, як діяти, якщо вас вже позбавили знижки на комуналку. Чи обов’язково подавати на розлучення, аби отримати субсидію.

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Галина Степанівна від самого ранку поспішає зайняти чергу в управлінні соцзахисту. В тісному коридорі товчуться ще зо два десятки людей. Їх усіх позбавили субсидії.

Усе через нові правила, запроваджені ще в травні. Загалом, в Мінсоцполітики задумували боротися з нечесними субсидіантами. Вже відсіяли близько половини. Але серед них опинилася і пані Галина. Та й за що - через зятя, який не працює.

"Вам відмовлено в субсидії, тому що у вас зять, і він ніде не працює. Я їм кажу: "Зять зі мною не проживає". А це нічого - він член вашої родини. Який же ж він член родини, якщо він живе в Димері Київської області, він там у батьків прописаний", - розповідає вона.

Якщо ви так само, як і Галина Степанівна, в розпачі через позбавлення субсидії, приготуйтеся за неї ще поборотися. Адже за новими правилами, тепер допомога на оплату комуналки призначається двічі на рік. Окремо на літній період, окремо на зимовий.

Минулої зими її отримували майже сім мільйонів домогосподарств. Влітку в рази менше. Якщо ви в цій категорії - заспокойтеся - субсидії вам автоматично перепризначать. А для решти гра в отримання допомоги перетворюється на бюрократичний лабіринт, вийти з якого не всім під силу.