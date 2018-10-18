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В український прокат вийшов фільм Лозниці "Донбас" (відео)

13:48, 18 жовтня 2018
Суспільство
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Українська прем'єра драми, що написана і знята за реальними подіями в окупованих Донецьку і Луганську, пройшла напередодні в столичному кінотеатрі. Представив фільм особисто режисер Сергій Лозниця, йдеться у сюжеті ТСН. 

Українська стрічка "Донбас" - це 13 новел, переплетених між собою, реальних історій, які відбувалися в Україні 2014 року, більшість - в окупованому Донбасі.

У фільмі немає жодного головного героя і сценарій написаний за відеороликами з інтернету та розповідями жителів Донбасу. За акторів там були і прості містяни. 

Раніше український фільм режисера Сергія Лозниці "Донбас" потрапив до числа претендентів на премію "Оскар" як найкращий фільм іноземною мовою.

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Теги: #Донбас#фільми#Оскар